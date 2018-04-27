Моуриньо ответил на вопрос покинет ли де Хеа «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем испанского голкипера Давида де Хеа.

«Может ли де Хеа уйти из «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом? Без шансов», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что де Хеа попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в «Реал».