Моуриньо ответил на вопрос покинет ли де Хеа «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос о будущем испанского голкипера Давида де Хеа.
«Может ли де Хеа уйти из «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом? Без шансов», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» в 2011 году.
Ранее в СМИ появилась информация, что де Хеа попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в «Реал».
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