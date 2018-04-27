Российский десятиборец лишён бронзы ЧМ-2009 из-за положительной допинг-пробы

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала российского десятиборца Александра Погорелова за положительную допинг-пробу, сданную на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Положительная допинг-проба Погорелова на туринабол, взятая 23 августа 2008 года, была обнаружена после перепроверки в 2016 году.

IAAF приняла решение дисквалифицировать Погорелова на два года — со 2 июля 2016 года по 1 июля 2018-го, а также аннулировать его результаты с 23 августа 2008 года по 21 февраля 2010-го. Таким образом, россиянин лишится бронзовой медали чемпионата мира 2009 года в Берлине.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) на год дисквалифицировала 16-летнюю россиянку Елизавету Коклину за нарушение антидопинговых правил.