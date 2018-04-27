Эксперт прокомментировал новые заявления Родченкова

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с НСН прокомментировал новые заявления информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Он полностью не отказался от своих показаний», — отметил эксперт.

По его словам, Родченков частично уклонился от некоторых своих обвинений, опираясь на то, что его прежние утверждения носили вероятностный характер.

«Он якобы предполагал что-то такое, но сейчас это уже не помнит и точно подтвердить не может. То есть идёт нечистоплотная игра. Этой нечистой игрой они решают судьбу наших спортсменов и нашей страны», — добавил Алексеев.

Ранее Родченков заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли так называемый допинговый коктейль «Дюшес» его разработки.