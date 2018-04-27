Хоккеист сборной России Тихонов из-за болезни завершил подготовку к ЧМ
Форвард сборной России по хоккею Виктор Тихонов из-за болезни покинул расположение команды в преддверии чемпионата мира в Дании.
Тихонов прекратил подготовку к ЧМ-2018, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сборной России по хоккею.
Чемпионат мира пройдёт с 4 по 20 мая в датских городах Копенгагене и Хернинге.
Ранее нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, который стартует 4 мая в Дании.
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