Карелин вспомнил цитату из Твена после заявлений Родченкова

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Всё было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врёшь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — цитирует Карелина РИА Новости.

Он также добавил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.

«Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — заявил Карелин.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена подать в европейские суды после заявлений Родченкова.