Карелин вспомнил цитату из Твена после заявлений Родченкова

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, ныне депутат Государственной думы Александр Карелин прокомментировал новость о том, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Всё было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врёшь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — цитирует Карелина РИА Новости.

Он также добавил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.

«Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — заявил Карелин.

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена подать в европейские суды после заявлений Родченкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных