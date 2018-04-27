Карелин вспомнил цитату из Твена после заявлений Родченкова
«Всё было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: «Чем больше врёшь, тем больше нужно запоминать». У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый «Дюшес», — цитирует Карелина РИА Новости.
Он также добавил, что российская сторона должна отстаивать честь российских спортсменов на международной арене.
«Сейчас мы обязаны сосредоточится на этом — собрать все примеры вранья Родченкова и на основании этого возвращать положенное нам место в системе олимпийских ценностей», — заявил Карелин.
Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) намерена подать в европейские суды после заявлений Родченкова.