ФЛГР намерена подать в европейские суды после заявлений Родченкова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация намерена подать иски в европейские суды, после того как бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить свои заявления о допинге в России на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Для того чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Особенно нас волнуют дела трёх девчонок, которые не были оправданы. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдём в европейские судебные инстанции. Тем более учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Ранее Григорий Родченков заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены употребляли так называемый допинговый коктейль «Дюшес» его разработки.