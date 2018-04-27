Американский боец рассказал, что будет с Нурмагомедовым в полусреднем весе

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Американский боец Колби Кавингтон заявил, что не оставит шансов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, если россиянин согласится провести поединок в полусреднем весе.

«Думаю, вещи, которые делает Хабиб, хороши для лёгкого веса, но в полусреднем это дерьмо не взлетит. Какой-то там самбист не потянет этот дивизион и бой со мной. В полусреднем весе его голова будет отлетать от кулаков, а яйца будут лежать на лбу — как и у многих других»,  — приводит слова Кавингтона MMA Junkie.

Он также раскритиковал бойцовские качества Нурмагомедова.

«Хабиб не настолько сбалансированный боец, как я. Я могу бить людей в стойке, могу бороться в партере — вообще неважно. А он однотипный», — сказал Кавингтон.

Ранее сообщалось, что  команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассчитывает, что он сможет провести бой с ирландцем Конором Макгрегором в ноябре в США.

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