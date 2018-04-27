Турецкий «Фенербахче» пробился в «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал сербский защитник Марко Гудурич, набравший 22 очка. У проигравших 14 баллами отметился французский центровой Венсан Пуарье.
Этот успех позволил баскетболистам «Фенербахче» выиграть серию до трёх побед одной из команд со счётом 3:1 и пробиться в «Финал четырёх» Евролиги.
Ранее сообщалось, что литовский «Жальгирис» стал первым участником «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги.