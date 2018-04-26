Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанской Барселоне.

В матче третьего раунда соревнований Хачанов в трёх сетах уступил представителю Бельгии Давиду Гоффену, получившему от организаторов четвёртый номер посева, со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к престижному турниру в Мадриде, который стартует 4 мая.