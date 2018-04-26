Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Барселоне

Короткая ссылка
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в испанской Барселоне.

В матче третьего раунда соревнований Хачанов в трёх сетах уступил представителю Бельгии Давиду Гоффену, получившему от организаторов четвёртый номер посева, со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 0:6.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к престижному турниру в Мадриде, который стартует 4 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных