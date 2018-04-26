Матч финала ВХЛ между «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в истории российского хоккея

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Матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между санкт-петербургскими клубами «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в российской истории.

Команды провели на площадке 163 минуты 36 секунд.

Победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Они сократили отставание в серии до 2:3.

Национальный рекорд по продолжительности матча до этого принадлежал ЦСКА и «Йокериту». В пятом матче четвертьфинала заключительного этапа плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 они провели на льду 142 минуты 9 секунд.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Торонто» Зайцев вызван в сборную России.

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