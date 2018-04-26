Матч финала ВХЛ между «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в истории российского хоккея
Команды провели на площадке 163 минуты 36 секунд.
Победу одержали хоккеисты СКА со счётом 4:3. Они сократили отставание в серии до 2:3.
Национальный рекорд по продолжительности матча до этого принадлежал ЦСКА и «Йокериту». В пятом матче четвертьфинала заключительного этапа плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 они провели на льду 142 минуты 9 секунд.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Торонто» Зайцев вызван в сборную России.