«Хьюстон» победил «Миннесоту» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

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«Хьюстон Рокетс» победил «Миннесоту Тимбервулвс» в пятом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 122:104 и вышел в четвертьфинал.

Самым результативным игроком встречи стал представитель победителей Клинт Капела, набравший 26 очков.

Счёт в серии стал 4:1 в пользу «Хьюстона». Следующим соперником команды будет лучший в паре «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер».

В пятом матче между этими коллективами успех праздновала «Оклахома» (107:99). Счёт в серии — 3:2 в пользу «Юты».

В других играх дня «Кливленд Кавальерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (98:95, счёт в серии 3:2 в пользу «Кливленда»), «Торонто Рэпторс» повёл в серии с «Вашингтон Уизардс» с таким же счётом, победив дома 108:98.

Ранее сообщалось, что «Химки» победили ЦСКА и сократили отставание в четвертьфинале Евролиги.

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