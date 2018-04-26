Лукин будет переизбран на пост президента Паралимпийского комитета России

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Отчётно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР) состоится 26 апреля в подмосковном Подольске.

Как сообщает ТАСС, нынешний президент организации Владимир Лукин стал единственным претендентом на пост главы ПКР.

Кандидатуру Лукина, который возглавляет комитет с 1997 года, выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

На конференции будет зачитан доклад Лукина об итогах работы ПКР за последние четыре года, а также пройдёт обсуждение концепции подготовки к Паралимпийским играм 2020 года в Токио.

В конференции примут участие около ста представителей региональных отделений ПКР, а также бывшие и действующие спортсмены-паралимпийцы. Среди них чемпионы Оксана Савченко, Анна Миленина, Михалина Лысова, Сергей Пунько и другие.

Ранее сообщалось, что выборы президента ПКР состоятся 26 апреля.

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