Легков сдал 156 допинг-проб с 2010 по 2015 год

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский лыжник Александр Легков прокомментировал оправдательный приговор Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге.

«В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 плюс-минус две-три — сейчас я не могу сказать точно — были взяты в Европе. Естественно, если бы были проблемы с этим, об этом узнали бы», — сказал Легков в эфире Первого канала.

Россиянин отметил, что с каждым годом он улучшал свои результаты, выигрывал различные турниры, апогеем чего стала Олимпиада, где «он был в суперформе».

Ранее сообщалось, что WADA поддерживает желание МОК оспорить решение CAS по делам российских спортсменов в суде Швейцарии.