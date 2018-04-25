WADA поддерживает желание МОК оспорить решение CAS по делам российских спортсменов в суде Швейцарии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление WADA.
«Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они по понятным причинам могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов», — отмечается в заявлении организации.
Кроме того, в релизе подчёркивается, что признание CAS вины 11 россиян говорит о верных выводах комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, на основании которых изначально принималось решение о дисквалификации 43 атлетов за допинговые манипуляции.
Ранее Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения CAS по делам Легкова и Зубкова.