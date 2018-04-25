WADA поддерживает желание МОК оспорить решение CAS по делам российских спортсменов в суде Швейцарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) проанализировать каждое из 28 дел российских спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS), и при необходимости обжаловать решения в Федеральном суде Швейцарии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление WADA.

«Решения CAS в настоящее время детально рассматриваются WADA, так как они по понятным причинам могли вызвать некоторое разочарование среди спортсменов», — отмечается в заявлении организации.

Кроме того, в релизе подчёркивается, что признание CAS вины 11 россиян говорит о верных выводах комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, на основании которых изначально принималось решение о дисквалификации 43 атлетов за допинговые манипуляции.



Ранее Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения CAS по делам Легкова и Зубкова.