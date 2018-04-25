Российские кёрлингисты Комарова и Горячев победили финнов в дабл-миксте на ЧМ в Швеции

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Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев одержали победу над командой Финляндии в шестом матче группового этапа чемпионата мира в дабл-миксте.

Встреча на турнире, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась со счётом 9:4.

После шести игр россияне делят второе и третье места со сборной Японии, в активе команд по четыре победы и два поражения. Лидируют кёрлингисты из Эстонии.

Следующий матч Комарова и Горячев проведут с командой Польши 26 апреля.

Комарова и Горячев на соревнованиях заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинён в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее российские кёрлингисты уступили эстонцам на ЧМ в дабл-миксте.

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