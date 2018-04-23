Российские кёрлингисты уступили эстонцам на ЧМ в дабл-миксте

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Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев потерпели поражение от команды Эстонии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в дисциплине «дабл-микст».

Встреча на турнире, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась со счётом 3:7.

После трёх игр россияне занимают третье место в турнирной таблице, одержав две победы. Следующий матч они проведут против Новой Зеландии 23 апреля.

Комарова и Горячев на соревнованиях заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинён в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Крушельницкий рассказал, когда состоятся слушания по его делу в CAS.

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