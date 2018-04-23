Российские кёрлингисты уступили эстонцам на ЧМ в дабл-миксте
Встреча на турнире, который проходит в шведском Эстерсунде, завершилась со счётом 3:7.
После трёх игр россияне занимают третье место в турнирной таблице, одержав две победы. Следующий матч они проведут против Новой Зеландии 23 апреля.
Комарова и Горячев на соревнованиях заменили Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, который был обвинён в употреблении допинга на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее Крушельницкий рассказал, когда состоятся слушания по его делу в CAS.