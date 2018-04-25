Капитан «Ливерпуля» поддержал фаната, получившего травму перед матчем ЛЧ с «Ромой»

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Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил поддержку болельщику команды, который получил травму перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».

«Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком «Ливерпуля», который был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой», — написал Хендерсон в своём Twitter.

От лица всей команды он поделал болельщику выздоровления и скорейшего возвращения к семье.

Ранее УЕФА сделал заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.

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