Капитан «Ливерпуля» поддержал фаната, получившего травму перед матчем ЛЧ с «Ромой»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил поддержку болельщику команды, который получил травму перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».

«Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком «Ливерпуля», который был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой», — написал Хендерсон в своём Twitter.

От лица всей команды он поделал болельщику выздоровления и скорейшего возвращения к семье.

Ранее УЕФА сделал заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.