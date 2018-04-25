Капитан «Ливерпуля» поддержал фаната, получившего травму перед матчем ЛЧ с «Ромой»
«Мысли и молитвы всех игроков сейчас вместе с болельщиком «Ливерпуля», который был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу после травмы, полученной перед вчерашней игрой», — написал Хендерсон в своём Twitter.
От лица всей команды он поделал болельщику выздоровления и скорейшего возвращения к семье.
#YNWApic.twitter.com/J1L5qVAodo— Jordan Henderson (@JHenderson) 25 апреля 2018 г.
Ранее УЕФА сделал заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.