УЕФА шокирован нападением фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление по поводу нападения фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля» перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов.

«УЕФА шокирован подлым нападением перед матчем Лиги чемпионов. Все наши мысли с пострадавшим и его семьёй. Исполнителям нападения не место в футболе. Мы верим, что власти дадут самую строгую оценку их действиям», — приводит текст заявления BBC.

Двое фанатов «Ромы» напали на 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который получил в итоге ножевое ранение.

Ранее сообщалось, что два фаната «Ромы» были арестованы по подозрению в покушении на убийство болельщика «Ливерпуля».