УЕФА шокирован нападением фанатов «Ромы» на болельщика «Ливерпуля»
«УЕФА шокирован подлым нападением перед матчем Лиги чемпионов. Все наши мысли с пострадавшим и его семьёй. Исполнителям нападения не место в футболе. Мы верим, что власти дадут самую строгую оценку их действиям», — приводит текст заявления BBC.
Двое фанатов «Ромы» напали на 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который получил в итоге ножевое ранение.
Ранее сообщалось, что два фаната «Ромы» были арестованы по подозрению в покушении на убийство болельщика «Ливерпуля».