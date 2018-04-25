Боец Ковингтон нанял вооружённую охрану для защиты от соперников
Спортсмен несколько раз подвергался нападкам оппонентов во время мероприятий UFC.
«Мы уже приняли меры по этому вопросу. У моего агента куча денег, так что он нанял команду охранников. Теперь на всех мероприятиях со мной будет вооружённая охрана», — цитирует Ковингтона MMAJunkie.
Он отметил, что является профессиональным бойцов, а не уличным бандитом, поэтому не привык драться за пределами ринга.
«Моим соперникам нужно поучиться контролировать эмоции», — подчеркнул Ковингтон.
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