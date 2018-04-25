Боец Ковингтон нанял вооружённую охрану для защиты от соперников

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон нанял вооружённую охрану для защиты от соперников.

Спортсмен несколько раз подвергался нападкам оппонентов во время мероприятий UFC.

«Мы уже приняли меры по этому вопросу. У моего агента куча денег, так что он нанял команду охранников. Теперь на всех мероприятиях со мной будет вооружённая охрана», — цитирует Ковингтона MMAJunkie.

Он отметил, что является профессиональным бойцов, а не уличным бандитом, поэтому не привык драться за пределами ринга.

«Моим соперникам нужно поучиться контролировать эмоции», — подчеркнул Ковингтон.

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