СМИ: Российский тренер может возглавить сборную Украины по биатлону
Об этом сообщает Sportarena.com.
По словам спортсменки, имя нового тренера станет известно 30 апреля. Она подчеркнула, что им станет россиянин, у которого также будет два помощника.
«Не сказать, что я рада тому, что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это значит не ехать на территорию агрессора, но этим мы помогли России. Мы потеряли квоту, а они получили», — добавила она.
Ранее украинская биатлонистка рассказала, что была шокирована запретом выступлений на территории России.