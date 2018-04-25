СМИ: Российский тренер может возглавить сборную Украины по биатлону

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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что сборную страны может возглавить российский специалист.

Об этом сообщает Sportarena.com.

По словам спортсменки, имя нового тренера станет известно 30 апреля. Она подчеркнула, что им станет россиянин, у которого также будет два помощника.

«Не сказать, что я рада тому, что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это значит не ехать на территорию агрессора, но этим мы помогли России. Мы потеряли квоту, а они получили», — добавила она.

Ранее украинская биатлонистка рассказала, что была шокирована запретом выступлений на территории России.

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