Боксёр Мартиросян настроен побить Головкина из-за своей жены

Армянский боксёр Ванес Мартиросян рассказал о своём настрое на поединок с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Моя жена всегда говорила мне, что её любимый боксёр после меня — Геннадий Головкин. Так что у меня есть обязанность побить его в грядущем бою! Я просто не мог отказаться от поединка, когда Дон Кинг позвонил мне и предложил сразиться 5 мая», — цитирует Мартиросяна Boxingscene.

Поединок между Головкиным и Мартиросяном состоится 5 мая.

Ранее Международная боксёрская федерация (IBF) пригрозила казахстанцу Геннадию Головкину лишением чемпионского пояса в случае проведения боя против армянина Ванеса Мартиросяна.