СМИ: Игроку клуба итальянской Серии А грозит четырёхлетняя дисквалификация за допинг

Бразильскому полузащитнику итальянского футбольного клуба «Кальяри» Жоао Педро грозит четырёхлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает сайт Football-Italia.net.

Отмечается, что в ходе сезона 2017/2018 26-летний футболист сдал сразу две положительные допинг-пробы — после матчей итальянского чемпионата с «Сассуоло» и «Кальяри», состоявшихся 11 и 17 февраля соответственно.

Решение по делу Жоао Педро, отметившегося семью забитыми мячами в 24 поединках за «Кальяри» в текущем чемпионате Италии, будет вынесено 16 мая.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлетки Анна Чичерова и Антонина Кривошапка намерены вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за допинг.