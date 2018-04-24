Легкоатлетки Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за допинг
- Анна Чичерова
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталью Юхареву.
Отмечается, что именно по этой причине обе спортсменки, сроки дисквалификации которых истекают уже в 2018 году, были включены в пул тестирования Российского антидопингового агентства.
Ранее сообщалось, что шесть российских легкоатлетов, включая Чичерову, признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в свой адрес.