Легкоатлетки Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за допинг

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Российские легкоатлетки Анна Чичерова и Антонина Кривошапка, в настоящее время отбывающие дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планируют вернуться в большой спорт по истечении срока своего отстранения.
Легкоатлетки Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за допинг
  • Анна Чичерова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталью Юхареву.

Отмечается, что именно по этой причине обе спортсменки, сроки дисквалификации которых истекают уже в 2018 году, были включены в пул тестирования Российского антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что шесть российских легкоатлетов, включая Чичерову, признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в свой адрес.

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