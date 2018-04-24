Легкоатлетки Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт после отбытия дисквалификации за допинг

Российские легкоатлетки Анна Чичерова и Антонина Кривошапка, в настоящее время отбывающие дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планируют вернуться в большой спорт по истечении срока своего отстранения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталью Юхареву.

Отмечается, что именно по этой причине обе спортсменки, сроки дисквалификации которых истекают уже в 2018 году, были включены в пул тестирования Российского антидопингового агентства.

Ранее сообщалось, что шесть российских легкоатлетов, включая Чичерову, признали санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в свой адрес.