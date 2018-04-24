Арбитр, удаливший Буффона в матче ЛЧ, рассудит финал Кубка Англии по футболу

Футбольная ассоциация Англии (FA) назначила арбитра Майкла Оливера, судившего скандальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», на финал Кубка Англии.

Об этом сообщает пресс-служба FA.

В финале Кубка Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» 19 мая.

33-летний арбитр судил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ювентус». Уже в компенсированное время Оливер сначала назначил пенальти в ворота туринской команды, после чего за бурную реакцию на такое решение удалил голкипера и капитана «бьянконери» Джанлуиджи Буффона. Впоследствии британская полиция была вынуждена предоставить арбитру защиту, поскольку он и его семья начали получать угрозы после того матча.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент «Милана» назвал арбитра матча ЛЧ «Реал» — «Ювентус» идиотом.