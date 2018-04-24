Фёдор Емельяненко проведёт мастер-класс по национальным видам спорта России в Японии
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта России Сергея Косилова.
«В рамках этого года в Японии запланировано показательное выступление российской спортивной делегации по национальным видам спорта. Будут представлены такие виды спорта, как самбо, куреш, казацкие боевые искусства, северное многоборье, бурятская стрельба из лука. Мероприятие пройдёт с 29 октября по 5 ноября», — заявил Косилов.
2018 год является перекрёстным годом Японии и России. Торжественная церемония открытия перекрёстного года Японии и России пройдет 26 мая в Москве в Большом театре.
Ранее Емельяненко рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Миром.