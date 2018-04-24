Фёдор Емельяненко проведёт мастер-класс по национальным видам спорта России в Японии

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко войдёт в состав российской делегации, которая осенью представит жителям Японии показательные выступления по национальным видам спорта России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта России Сергея Косилова.

«В рамках этого года в Японии запланировано показательное выступление российской спортивной делегации по национальным видам спорта. Будут представлены такие виды спорта, как самбо, куреш, казацкие боевые искусства, северное многоборье, бурятская стрельба из лука. Мероприятие пройдёт с 29 октября по 5 ноября», — заявил Косилов.

2018 год является перекрёстным годом Японии и России. Торжественная церемония открытия перекрёстного года Японии и России пройдет 26 мая в Москве в Большом театре.

Ранее Емельяненко рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Миром.