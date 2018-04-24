Скончался экс-футболист и тренер сборной Франции по футболу Анри Мишель
Бывший полузащитник и главный тренер сборной Франции по футболу скончался в возрасте 70 лет.
Об этом сообщает RFI.
Причина смерти неизвестна.
Анри Мишель выиграл Олимпийские игры 1984 года в качестве тренера национальной команды Франции.
Ранее сообщалось, что нападающий молодёжной сборной Малави по футболу скончался от малярии.
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