Скончался экс-футболист и тренер сборной Франции по футболу Анри Мишель

Бывший полузащитник и главный тренер сборной Франции по футболу скончался в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает RFI. Причина смерти неизвестна. Анри Мишель выиграл Олимпийские игры 1984 года в качестве тренера национальной команды Франции. Ранее сообщалось, что нападающий молодёжной сборной Малави по футболу скончался от малярии.