СМИ: Анчелотти возглавит сборную Италии по футболу в ближайшее время

Карло Анчелотти близок к назначению на пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, 23 апреля специалист встретился с представителями руководства Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

Отмечается, что сторонам осталось урегулировать финансовый вопрос, так как организация ограничена в средствах и может предложить Анчелотти €5 млн в год, что значительно меньше его зарплаты в «Баварии».

Кроме того, Анчелотти сможет самостоятельно определить состав тренерского штаба. В него могут войти сын специалиста Давиде, а также один из его бывших подопечных — Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

Ранее сообщалось, что FIGC объявит имя нового главного тренера национальной команды до 20 мая.