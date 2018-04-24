Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» и выйти в четвертьфинал плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 6:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин оформил дубль и был признан первой звездой встречи. Его соотечественник Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, а Евгений Кузнецов сделал результативную передачу.

В составе победителей также отличились Деванте Смит-Пелли, Чендлер Стивенсон и Ларс Эллер. У хозяев площадки два гола забил Ник Фолиньо, ещё одну шайбу себе в актив записал Пьер-Лук Дубуа.

«Вашингтон», уступавший в серии 0:2, победил со счётом 4:2. В четвертьфинале Кубка Стэнли команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

В другом матче дня «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Бостон Брюинз» (3:1) и сравнял счёт в противостоянии — 3:3. Российский защитник Никита Зайцев сделал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Проворов не смог сдержать слёз после вылета «Филадельфии Флайерз» из Кубка Стэнли.

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