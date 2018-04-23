Российский хоккеист Проворов не смог сдержать слёз после вылета команды из Кубка Стэнли

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Российский защитник клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов не смог сдержать слёз после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

21-летний защитник впервые в своей карьере участвовал в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где в первом раунде его команда потерпела поражение от «Питтсбург Пингвинз». Как сообщает журналист Джон Кларк, Проворов играл в матчах плей-офф с травмой плеча.

«Всё время, как мне повредили плечо, я продолжал играть», — сказал российский хоккеист.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.

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