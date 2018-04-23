Российский хоккеист Проворов не смог сдержать слёз после вылета команды из Кубка Стэнли

Российский защитник клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов не смог сдержать слёз после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

21-летний защитник впервые в своей карьере участвовал в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где в первом раунде его команда потерпела поражение от «Питтсбург Пингвинз». Как сообщает журналист Джон Кларк, Проворов играл в матчах плей-офф с травмой плеча.

Ivan Provorov played thru shoulder injury. Gave it all he had



“As long as my arm was attached I was playing.”

pic.twitter.com/Q3W3NEAamm — John Clark (@JClarkNBCS) 23 апреля 2018 г.

«Всё время, как мне повредили плечо, я продолжал играть», — сказал российский хоккеист.

Ранее тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова в расположение команды для подготовки к чемпионату мира.