Касаткина уступила словачке Рыбариковой на старте турнира WTA в Штутгарте

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Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

В матче первого круга Касаткина уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Следующей соперницей Рыбариковой станет первая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в турецком Стамбуле.

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