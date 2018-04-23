Касаткина уступила словачке Рыбариковой на старте турнира WTA в Штутгарте
Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение на старте турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.
В матче первого круга Касаткина уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Следующей соперницей Рыбариковой станет первая ракетка мира румынка Симона Халеп.
Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в турецком Стамбуле.
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