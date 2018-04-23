Сергей Ерёменко получил право выступать за сборную России по футболу

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Полузащитник московского «Спартака» Сергей Ерёменко получил разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) на смену спортивного гражданства.

«Мы получили ответ от ФИФА. Сергею разрешено сменить спортивное гражданство с финского на российское. Сейчас рано загадывать. Пусть играет, а уже тренерский штаб сборной примет решение», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Алексея Ерёменко, отца футболиста.

Ранее сообщалось, что Сергей Ерёменко отказался выступать за сборную Финляндии в пользу России.

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