Сергей Ерёменко получил право выступать за сборную России по футболу

Полузащитник московского «Спартака» Сергей Ерёменко получил разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) на смену спортивного гражданства.

«Мы получили ответ от ФИФА. Сергею разрешено сменить спортивное гражданство с финского на российское. Сейчас рано загадывать. Пусть играет, а уже тренерский штаб сборной примет решение», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Алексея Ерёменко, отца футболиста.

Ранее сообщалось, что Сергей Ерёменко отказался выступать за сборную Финляндии в пользу России.