Полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Египта по футболу Мохамед Эльнени из-за травмы выбыл из строя на срок около трёх недель.

«Я пообщался с Эльнени после медобследования. Ему сделали рентген, травма оказалась не столь серьёзной, как могло показаться. Он пропустит три недели и присоединится к команде на чемпионате мира», — сообщил в своём Twitter помощник главного тренера сборной Египта Махмут Файез.

Эльнени получил повреждение лодыжки в матче 35-го тура Английской премьер-лиги, на 35-й минуте столкнувшись с хавбеком «Вест Хэм Юнайтед» Марком Ноблом.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», забив три мяча в последней десятиминутке матча.