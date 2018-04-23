Полузащитник сборной Египта по футболу выбыл на три недели из-за травмы
- Reuters
«Я пообщался с Эльнени после медобследования. Ему сделали рентген, травма оказалась не столь серьёзной, как могло показаться. Он пропустит три недели и присоединится к команде на чемпионате мира», — сообщил в своём Twitter помощник главного тренера сборной Египта Махмут Файез.
Эльнени получил повреждение лодыжки в матче 35-го тура Английской премьер-лиги, на 35-й минуте столкнувшись с хавбеком «Вест Хэм Юнайтед» Марком Ноблом.
На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Вест Хэм», забив три мяча в последней десятиминутке матча.