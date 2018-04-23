Тотти связал результативность Салаха в «Ливерпуле» с влиянием Клоппа

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Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти в преддверии полуфинала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» высказал мнение, что высокая результативность Мохамеда Салаха напрямую связана с работой главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Тотти связал результативность Салаха в «Ливерпуле» с влиянием Клоппа
  • Reuters

«Я следил за игрой Салаха в английской команде. Думаю, нас ожидает тяжёлое противостояние, как и их. В какой-то степени меня удивляет, что Салах так хорошо играет в своём первом сезоне в «Ливерпуле». Но, с другой стороны, учитывая качество команды и то, что тренером у них является Клопп, один из лучших тренеров в мире, меня это не удивило», — приводит слова Тотти Football Italia.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля на «Энфилде». Ответная игра пройдёт 2 мая на «Стадио Олимпико».

Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года в Английской премьер-лиге.

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