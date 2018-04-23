Агент Проворова не видит шанса на участие хоккеиста в ЧМ-2018 в Дании

Агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова, прокомментировал шансы хоккеиста сыграть на чемпионате мира в составе сборной России.

«Я не вижу шанса, чтобы Проворов сыграл на чемпионате мира. В третьем периоде последнего матча он просто играл без руки. В «Филадельфии» пройдёт медобследование, и тогда клуб даст официальный ответ. Учитывая, как он себя чувствовал, я практически не вижу шанса, чтобы он выступил в Дании», — приводит слова Гандлера «Спорт-Экспресс».

Проворов был вызван на сбор национальной команды России для подготовки к ЧМ-2018 в Дании.

Федерация хоккея России сообщила, что решение о приезде в сборную 21-летнего спортсмена будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей.

Ранее Проворов не смог сдержать слёз после вылета клуба «Филадельфия Флайерз» из розыгрыша Кубка Стэнли.