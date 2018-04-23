Боксёр Фёдор Чудинов заявил о возможности подготовиться к следующему бою под руководством тренера Гассиева

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Российский боксёр Фёдор Чудинов рассказал, что у него есть возможность подготовиться к следующему бою под руководством американца Абеля Санчеса — тренера финалиста Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева.

«Пока конкретной информации по будущему бою нет. Должен был полететь в США к Абелю Санчесу на сборы. Как станет известна дата боя, будет ясно, поеду я туда на сборы или нет. Так что к следующему бою, возможно, буду готовиться с Абелем Санчесом», — цитирует Чудинова РИА Новости.

Он добавил, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв договорился с Санчесом, чтобы тот взял на тренировки российского боксёра. 

Ранее Фёдор Чудинов принял участие в спортивно-патриотическом боксёрском флешмобе под девизом «Бокс объединяет».

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