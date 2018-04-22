Болельщики «Манчестер Сити» выбежали на поле, чтобы сделать селфи с игроками

Болельщики «Манчестер Сити» выбежали на поле после встречи команды с «Суонси», чтобы сделать селфи с игроками.

Подопечные Хосепа Гвардиолы досрочно обеспечили себе победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) и проводили встречу с валлийским клубом на домашнем стадионе в статусе чемпионов страны.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Суонси» в своём первом матче в ранге чемпиона АПЛ.