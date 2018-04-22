«Фейеноорд» обыграл АЗ и стал 13-кратным обладателем Кубка Нидерландов по футболу

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«Фейеноорд» стал обладателем Кубка Нидерландов по футболу.

В финальной встрече игроки роттердамской команды одержали победу над АЗ из Алкмара со счётом 3:0.

Для «Фейеноорда» эта победа стала 13-й в истории турнира. Чаще роттердамцев Кубок Нидерландов завоёвывал только амстердамский «Аякс» — 18 раз.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Уфа» не открыли счёт в матче 27-го тура РФПЛ.

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