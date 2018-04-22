Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 27-го тура РФПЛ

Состав "горожан" от Мурада Мусаева! Вандерсон на острие атаки!



В запасе у «Краснодара»: Крицюк (В), Сафонов (В), Грицаенко, Янбаев, Калинин, Жоаозиньо, Мацукатов, Иван.#ЦСКАКраснодарpic.twitter.com/R14zTz76Gz