Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 27-го тура РФПЛ
— ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мануэл Фернандес, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Кристян Бистрович, Александр Головин, Фёдор Чалов и Ахмед Муса;
Наш состав на #ЦСКАКраснодар! pic.twitter.com/1DXNTdNodh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 апреля 2018 г.
— «Краснодар»: Анлдрей Синицын, Роман Шишкин, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Маурисио Перейра, Олег Шатов, Виктор Классон, Вандерсон.
Состав "горожан" от Мурада Мусаева! Вандерсон на острие атаки!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 22 апреля 2018 г.
В запасе у «Краснодара»: Крицюк (В), Сафонов (В), Грицаенко, Янбаев, Калинин, Жоаозиньо, Мацукатов, Иван.#ЦСКАКраснодарpic.twitter.com/R14zTz76Gz
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» потерял шансы на сохранение прописки в РФПЛ.