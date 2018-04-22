Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью заявил, что его команду слишком много критикуют

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Тоттенхэм Хотспурс» в полуфинале Кубка Англии посетовал на большое количество критики в адрес его команды.

«Мы должны спросить себя, почему нас так много критикуют. Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, если заработаем ещё шесть очков. Это уже будет достижением для команды, которая несколько лет не поднималась так высоко. Мы будем играть в четвёртом финале за три года. Поэтому я думаю, что критики, пожалуй, чересчур много», — приводит слова португальца BBC.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.

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