Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Моуринью заявил, что его команду слишком много критикуют

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Тоттенхэм Хотспурс» в полуфинале Кубка Англии посетовал на большое количество критики в адрес его команды.

«Мы должны спросить себя, почему нас так много критикуют. Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, если заработаем ещё шесть очков. Это уже будет достижением для команды, которая несколько лет не поднималась так высоко. Мы будем играть в четвёртом финале за три года. Поэтому я думаю, что критики, пожалуй, чересчур много», — приводит слова португальца BBC.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.