Россиянин Дрягин установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Россиянин Александр Дрягин одержал победу на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в южнокорейском Чханвоне.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров Дрягин набрал 251,2 очка. Этот результат на 0,2 балла превзошёл мировой рекорд, принадлежавший другому россиянину Владимиру Масленникову.

Сам Масленников стал вторым с результатом 250,2 очка, третье место занял венгр Иштван Пени (228,5).

Ранее россиянка Гульназ Губайдуллина одержала победу на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе.