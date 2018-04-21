Президент Федерации велоспорта: определим, чем помочь семье Плужниковой

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал о действиях ФВСР после гибели в ДТП 24-летней Лидии Плужниковой и отметил, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.

«Не могу сказать, что был хорошо знаком с Лидой. У нас в 24 года человека уже почему-то считают старым. В этом возрасте ты либо находишься на приличном уровне и катаешься за серьёзную европейскую команду, либо пытаешься найти себя в последний момент. Как раз на сборах планировал посмотреть за её выступлением. Но, к сожалению, немного приболел — и поездка отложилась. В понедельник я буду на месте. А пока старший тренер команды Светлана Денисенко поговорит с родителями Плужниковой и поможет организовать перевоз тела. После этого мы проведём собрание и определим, чем федерация может помочь семье погибшей», — рассказал Екимов в интервью RT.

Ранее президент ФВСР рассказал о том, как погибла Плужникова.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Челябинской области пьяный экс-полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде и скрылся с места происшествия.