«Зенит-Казань» одержал вторую победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга во втором матче финала чемпионата России.

Встреча завершилась победой казанцев в пяти партиях со счётом 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9). Счёт в серии до трёх побед — 2:0 в пользу клуба «Зенит-Казань». Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 28 апреля. Ранее российский волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).