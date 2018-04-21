«Зенит-Казань» одержал вторую победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в финале чемпионата России по волейболу
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга во втором матче финала чемпионата России.
Встреча завершилась победой казанцев в пяти партиях со счётом 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9).
Счёт в серии до трёх побед — 2:0 в пользу клуба «Зенит-Казань». Следующий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 28 апреля.
Ранее российский волейбольный клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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