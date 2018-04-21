Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги первого дня противостояния России и Латвии в Кубке Федерации по теннису.

В рамках первого дня россиянка Анастасия Павлюченкова переиграла Анастасию Севастову, а латвийка Елена Остапенко победила Екатерину Макарову.

«Я считаю результат 1:1 после первого дня матча закономерным. И предполагалось, что он может быть таким. В силу того что Остапенко на грунте выиграла прошлогодний «Ролан Гаррос», а Макарова недавно избавилась от травм и только-только набирает форму», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Он также отметил, что встреча между Павлюченковой и Севастовой была интересной, несмотря на то что латвийка в своей карьере ни разу не побеждала россиянку.

«Павлюченкова за счёт большего опыта и большей вариативности в игре смогла одержать победу. Счёт 1:1 позволяет нам с оптимизмом смотреть на завтрашние матчи. Я думаю, что парная встреча, вполне возможно, будет решающей. Поэтому счёт 1:1 неплохой для нас», — заключил Тарпищев.

Ранее он пояснил причины отсутствия Дарьи Касаткиной в заявке на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Латвии.