Российский боец смешанного стиля Шлеменко сообщил имя своего следующего соперника

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил имя своего следующего соперника и дату поединка.

На турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске Шлеменко сразится с бразильцем Бруно Сильвой. Бой пройдёт 1 июня, сообщил россиянин в своём Instagram.

Публикация от Storm (@alexandershlemenko) 20 Апр 2018 в 8:51 PDT

На счету Сильвы 23 боя в смешанных единоборствах, в 17 из которых он одержал победу. На счету Шлеменко 66 боёв и 56 побед.

Ранее российский боец Александр Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.