Российский боец смешанного стиля Шлеменко сообщил имя своего следующего соперника

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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил имя своего следующего соперника и дату поединка.

На турнире M-1 Challenge 93 в Челябинске Шлеменко сразится с бразильцем Бруно Сильвой. Бой пройдёт 1 июня, сообщил россиянин в своём Instagram.

На счету Сильвы 23 боя в смешанных единоборствах, в 17 из которых он одержал победу. На счету Шлеменко 66 боёв и 56 побед.

Ранее российский боец Александр Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC.

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