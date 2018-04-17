Российский боец Шлеменко заявил, что хочет выступать в UFC

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Россиянин Александр Шлеменко рассказал о своём желании продолжить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Выбор есть всегда. Но ситуация сложная. Ещё чуть-чуть, и можно будет распрощаться с Bellator. Мне не очень хочется дальше выступать с ними. Они сдерживают моё развитие карьеры. Они не хотят меня отпускать, но много обещают. Они говорят, что хотят меня развивать, но на деле всё иначе», — приводит слова Шлеменко «Спорт FM».

Он отметил, что хотел бы продолжить карьеру в UFC.

«Эта организация стала выгоднее в том плане, что она приходит в Россию. Но в 2018 году это почти нереально, ведь я на контракте. Но в следующем году уже 100% контракт с Bellator будет разорван», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC в лёгком весе.

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