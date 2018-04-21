В ФК «Рубин» сменился генеральный директор
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сайманов, который ранее являлся спортивным директором казанцев, сменил на должности гендиректора Рустама Саяхова. О причинах перестановок в руководстве «Рубина» не сообщается.
«Клуб выражает благодарность Рустаму Хамитовичу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в трудовой деятельности», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело футболиста «Рубина» Камболова о нарушении антидопинговых правил.