В ФК «Рубин» сменился генеральный директор

Рустем Сайманов назначен на пост генерального директора казанского футбольного клуба «Рубин».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сайманов, который ранее являлся спортивным директором казанцев, сменил на должности гендиректора Рустама Саяхова. О причинах перестановок в руководстве «Рубина» не сообщается.

«Клуб выражает благодарность Рустаму Хамитовичу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в трудовой деятельности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело футболиста «Рубина» Камболова о нарушении антидопинговых правил.