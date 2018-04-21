В ФК «Рубин» сменился генеральный директор

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Рустем Сайманов назначен на пост генерального директора казанского футбольного клуба «Рубин».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сайманов, который ранее являлся спортивным директором казанцев, сменил на должности гендиректора Рустама Саяхова. О причинах перестановок в руководстве «Рубина» не сообщается.

«Клуб выражает благодарность Рустаму Хамитовичу за вклад в развитие клуба и желает дальнейших успехов в трудовой деятельности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ФИФА закрыла дело футболиста «Рубина» Камболова о нарушении антидопинговых правил.

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