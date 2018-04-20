Главный тренер «Ак Барса»: надо спокойнее играть, будем делать выводы

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Команды бьются, будем готовиться к следующей игре. Эмоции иногда перехлёстывают, поэтому столько удалений было сегодня. Надо спокойнее играть, будем делать выводы», — приводит слова Билялетдинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.