Главный тренер «Ак Барса»: надо спокойнее играть, будем делать выводы

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Команды бьются, будем готовиться к следующей игре. Эмоции иногда перехлёстывают, поэтому столько удалений было сегодня. Надо спокойнее играть, будем делать выводы», — приводит слова Билялетдинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал третью победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

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