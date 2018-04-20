Голкипер Кошечкин сыграет за сборную России в одном из матчей Еврохоккейтура

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Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов рассказал, что голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин проведёт одну игру в составе национальной команды в одном из матчей третьего этапа Еврохоккейтура — Чешских игр.

«Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестёркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру», — приводит слова Давыдова ТАСС.

21 апреля сборная России сыграет с Финляндией, а 22 апреля — с Чехией.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции в матче Еврохоккейтура.

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