Голкипер Кошечкин сыграет за сборную России в одном из матчей Еврохоккейтура
«Состояние вратарей рабочее, ребята работают, стараются. Василий Кошечкин немного отдохнул, сейчас втягивается, видно, что ему тяжеловато в сравнении с Игорем Шестёркиным, который на ходу. Но Вася старается, готовится, обязательно сыграет одну игру», — приводит слова Давыдова ТАСС.
21 апреля сборная России сыграет с Финляндией, а 22 апреля — с Чехией.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции в матче Еврохоккейтура.