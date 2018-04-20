«Барселона» сыграет с «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА
Каталонская «Барселона» и лондонский «Челси» вышли в финал Юношеской лиги УЕФА.
В полуфинале испанский клуб одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 5:4.
В параллельном матче «Челси» по пенальти обыграл «Порту» — 2:2 (5:4).
Финал пройдёт 23 апреля в швейцарском Ньоне на стадионе «Коловрей».
Ранее в «Зените» рассказали, куда направят компенсации за игру арендованных футболистов против клуба.
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