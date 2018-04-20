Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России изменила название
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Необходимость этого связана с тем, что ещё в 2014 году после Олимпиады в Сочи сноубордическое крыло ФГССР вышло из состава федерации и образовало собственную — Федерацию сноуборда России», — говорится в заявлении РФГС.
Отмечается, что по ряду технических и организационных причин ФГССР сохраняла прежнее название до 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Тихомиров переизбран на пост президента Федерации сноуборда России.